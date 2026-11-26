Вынесение приговора 19 участникам банды автоподставщиков в Петербурге: суд
«Лента.ру»: в Петербурге осудили 19 участников банды автоподставщиков
Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор 19 участникам преступной группы по делу об инсценировке дорожно-транспортных происшествий и хищении средств у страховых компаний. Об этом сообщает«Лента.ру»со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
Суд распределил наказания между фигурантами следующим образом:
- двоих участников приговорили к восьми годам лишения свободы со штрафами в размере 900 тысяч рублей;
- троим назначили от полутора до четырех лет лишения свободы;
- пятеро получили условные сроки от полутора до трех с половиной лет;
- семерых оштрафовали на суммы от 10 тысяч до 25 тысяч рублей, а еще двоих освободили от уплаты штрафа.
Механика схемы с каршерингом и размер ущерба
По материалам суда, не позднее 21 ноября 2022 года организатор сформировал группу, участники которой покупали подержанные автомобили премиум-класса без перерегистрации и полисов ОСАГО. В подставных авариях виновниками выступали застрахованные машины каршеринга, что позволяло номинальному владельцу «пострадавшего» автомобиля получать страховые выплаты до 400 тысяч рублей.
Столкновения организовывали на участках без камер видеонаблюдения: премиальную иномарку оставляли припаркованной без водителя, после чего в нее въезжал водитель каршеринга. В схеме участвовали специалисты по осмотрам, за вознаграждение фиксировавшие дорогостоящие повреждения, номинальные получатели выплат с фиктивными договорами и арендаторы каршеринговых машин, передававшие в ГИБДД недостоверные сведения. С ноября 2022 по апрель 2024 года злоумышленники использовали 29 премиум-автомобилей и причинили трем страховым организациям ущерб на сумму не менее 4,3 миллиона рублей.