Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор 19 участникам преступной группы по делу об инсценировке дорожно-транспортных происшествий и хищении средств у страховых компаний. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Суд распределил наказания между фигурантами следующим образом:

двоих участников приговорили к восьми годам лишения свободы со штрафами в размере 900 тысяч рублей ;

троим назначили от полутора до четырех лет лишения свободы;

пятеро получили условные сроки от полутора до трех с половиной лет ;

семерых оштрафовали на суммы от 10 тысяч до 25 тысяч рублей, а еще двоих освободили от уплаты штрафа.

Механика схемы с каршерингом и размер ущерба

По материалам суда, не позднее 21 ноября 2022 года организатор сформировал группу, участники которой покупали подержанные автомобили премиум-класса без перерегистрации и полисов ОСАГО. В подставных авариях виновниками выступали застрахованные машины каршеринга, что позволяло номинальному владельцу «пострадавшего» автомобиля получать страховые выплаты до 400 тысяч рублей.

Столкновения организовывали на участках без камер видеонаблюдения: премиальную иномарку оставляли припаркованной без водителя, после чего в нее въезжал водитель каршеринга. В схеме участвовали специалисты по осмотрам, за вознаграждение фиксировавшие дорогостоящие повреждения, номинальные получатели выплат с фиктивными договорами и арендаторы каршеринговых машин, передававшие в ГИБДД недостоверные сведения. С ноября 2022 по апрель 2024 года злоумышленники использовали 29 премиум-автомобилей и причинили трем страховым организациям ущерб на сумму не менее 4,3 миллиона рублей.