Турецкие болельщики устроили массовые столкновения с грузинской полицией в Батуми в ходе матча Лиги Европы между стамбульским «Бешикташем» и израильским «Хапоэлем». Об этом пишет « Газета.Ru » со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Игру остановили на 25-й минуте, а возобновили примерно через полчаса. Во время остановки болельщики ломали кресла и бросали предметы, полиция применила перцовый спрей. Нескольким фанатам потребовалась медицинская помощь, минимум один человек попал в больницу.

Напряжение возникло еще до стартового свистка, когда полицейские попытались изъять у болельщиков палестинский флаг. Футболисты «Бешикташа» отказались пожимать руки соперникам, а с трибун скандировали антиизраильские лозунги.

Позже «Галатасарай», «Фенербахче» и «Трабзонспор» осудили действия полиции и обвинили УЕФА в двойных стандартах. Федерация футбола Турции заявила о дискриминации болельщиков и пообещала добиваться наказания виновных, в том числе через УЕФА.

Встречу изначально планировали провести в Турции, но перенесли в Грузию по соображениям безопасности на фоне напряженности между Турцией и Израилем.

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