В России описали новую тактику ВСУ на воздухе

Украинские военные применяют воздушные шары с металлическими элементами в качестве ложных целей для систем ПВО. Об этом сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Его слова, озвученные в ходе беседы, приводит «Лента.ру» .

Украинские военные начали применять новую тактику с использованием воздушных шаров для преодоления систем противовоздушной обороны. Как пояснил военный эксперт Анатолий Матвийчук, эти шары оснащаются металлическими элементами для создания радиолокационного сигнала и могут нести взрывчатку.

По словам специалиста, основная цель такой тактики — экономичное перегружение систем радиоэлектронной разведки. Воздушные шары значительно дешевле беспилотников, но способны отвлекать ПВО на ложные цели. Матвийчук отметил, что российские системы действительно реагируют на такие объекты, однако реальная эффективность новой тактики пока остается недоказанной.

Эксперт добавил, что подобные методы применяются впервые, и их происхождение может быть связано с иностранными советниками.

Ранее ПВО перехватила над территорией РФ 16 украинских беспилотников.