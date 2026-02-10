Экономист предложила ввести авторизацию в интернете по паспорту

Обсуждение способов защиты детей от опасного контента в сети вышло на новый уровень. На фоне инициативы о запрете публикации видео нападений на школы экономист Катерина Кирбирева предложила более радикальное и системное решение — повсеместную авторизацию в интернете через документальное подтверждение личности. По ее мнению, такой подход позволит не просто скрывать отдельные материалы, а создать принципиально иную цифровую среду, где каждый пользователь, включая детей, будет входить в Сеть по паспорту. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, речь идет не только о запрете доступа к определенным видео, но и о полной идентификации каждого комментария и действия в Сети. Это позволит четко видеть, «кто что пишет и какие комментарии оставляет», создавая мощный сдерживающий фактор для распространения опасных идей и кибербуллинга.

Эксперт пояснила, что, если бы такая система была реализована, последствия для цифрового пространства были бы революционными. С одной стороны, это могло бы резко снизить уровень анонимной агрессии и распространения противоправного контента, с другой — вызвало бы серьезные споры о приватности, свободе слова и технической реализации, учитывая масштабы страны и разнообразие способов выхода в интернет.

Ранее в Госдуме предложили ввести паспортный вход в соцсети для подростков через «Госуслуги».