В Госдуме предложили ввести паспортный вход в соцсети для подростков через «Госуслуги»

Идея ограничить доступ подростков к соцсетям по возрасту набирает в России политический вес. Вслед за инициативой о пороге в 16 лет, прозвучавшей ранее, депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что технические возможности для такой авторизации в стране уже существуют. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, суть предложения — создать единую систему контроля через портал «Госуслуги». Подросток, получая паспорт в 14 лет, смог бы получить верифицированный аккаунт с ограниченным функционалом, а полный доступ открывался бы с 16. Все это, по задумке автора, должно работать в «один клик» через интеграцию с государственными платформами. Но технологический аспект — лишь инструмент для решения более глубокой проблемы: по мнению Свинцова, бесконтрольное погружение в цифровую среду разрушительно сказывается на психике и успеваемости школьников.

Парламентарий предлагает жесткие лимиты: полный запрет соцсетей до 14 лет, не более часа в день для подростков 14-16 лет и два часа — для старшей группы до 18 лет. Это радикально изменило бы привычки миллионов молодых людей, которые «буквально живут в телефонах». Инициатива встраивается в глобальный тренд — подобные ограничения уже обсуждаются или внедряются в Китае, Австралии и ряде европейских стран.

По его мнению, данное предложение ставит перед обществом острый вопрос о границах цифровой свободы подростков и степени вмешательства государства в их виртуальную жизнь. Итогом дискуссии может стать формирование в России одной из самых жестких в мире систем возрастного контроля в интернете, мотивированной борьбой за психическое здоровье и интеллектуальный потенциал нового поколения.

Ранее член Общественной палаты РФ Машаров предложил пускать в соцсети только с 16 лет.