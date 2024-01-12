Экономист Твердохлеб назвал подлежащие блокировке банками денежные переводы

По словам экономиста Юрия Твердохлеба, внутренние регламенты предписывают банкам уделять особое внимание ряду денежных переводов: так, сотрудники этих организаций могут посчитать подозрительными очень крупные или регулярные онлайн-платежи. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что это делается с целью того, чтобы финансовый регулятор оценил активность финансовой организации в противодействии отмыванию средств.

По мнению эксперта, поводом для подозрительности может стать и неосмотрительный комментарий к переводу.