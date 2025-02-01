Экономист Валишвили перечислил способы спасти свои сбережения от мошенников

Операции с банковскими картами остаются одной из наиболее популярных мошеннических схем в нашей стране. Экономист Мери Валишвили перечислила способы защитить накопления от аферистов. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, прежде всего следует ввести ограничение сумм операций в онлайн-банке. В своем мобильном приложении банка каждый клиент может установить ограничения суммы одной операции, услуга о совместных уведомлениях, которая дает возможность родственникам отслеживать все операции друг друга и вовремя среагировать в случае опасности.

Эксперт добавила, что также можно установить самозапрет на кредиты. Положительную роль сыграют в этом случае и так называемый «период охлаждения», вступивший в силу в прошлом году, когда банки вправе приостанавливать перевод до двух суток в случае, если получатель денег находится в «черном списке».

Ранее россиян предупредили, чем грозит продажа собственной банковской карты.