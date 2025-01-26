Россиян предупредили, чем грозит продажа собственной банковской карты

В центре финансовой экспертизы Роскачества РИА Новости сообщили , что продажа собственных банковских карт может привести к негативным последствиям, в том числе уголовной ответственности.

В ведомстве отметили, что объявления о продажах собственных банковских карт россияне публикуют в различных телеграм-каналах и игровых чатах. В Роскачестве призвали подобным образом не поступать. В первую очередь ситуацией могут воспользоваться мошенники. Аферисты смогут оформить на владельца кредит. Деньги придется выплачивать собственнику карты.

В ведомстве предупредили также, что у человека, который продал карту, могут появиться проблемы при трудоустройстве. Служба безопасности организации в случае появления информации об участии в мошеннической схеме может дать руководству рекомендации по принятию на работу.

«Уголовное дело — самое серьезное последствие. Доказать свою непричастность будет нелегко», — рассказали в центре.

В центре обратили внимание, что часто покупателями карт выступают именно мошенники. Аферисты используют их для отмывания денег, оформления кредитов и участия в финансовых пирамидах. В свою очередь клиент банка нарушает условия договора. С одной стороны, запрет на продажу карт не установлен. С другой, человек передает данные, которые в договоре указаны как конфиденциальные: пин-код, CVV, кодовые слова и другие.

В ведомстве дали совет тем, кто уже продал карту. Необходимо сообщить банку, что карта находится у постороннего человека. В таком случае ее заблокируют. Параллельно рекомендовано обратиться к сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что Роскачество выявило нарушения у нескольких производителей зефира.