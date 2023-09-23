По его утверждению, нет особого смысла в поставках танков Abrams Киеву. Их будут уничтожать по мере их поступления на передовую.

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Рэй Макговерн заявил, что у американской бронетехники нет особых преимуществ перед немецкими Leopard, либо английскими Challenger. Американские танки ничуть не лучше, они точно так же уязвимы для поражения современными противотанковыми средствами.

«Запомните мои слова: они сгорят», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Эксперт напомнил всем слова Владимира Путина, который пообещал западной технике уничтожение российской армией. Макговерн присоединился к мнению российского президента. Он уверен в том же самом.