Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов уверен в том, что украинская армия почти совсем потеряла свой наступательный потенциал. Ресурсы для активных действий также растрачены. Погода также внесет свои корректировки в боевые действия в самое ближайшее время.

«Способность Украины выдержать эту борьбу исчисляется не месяцами, а неделями. Может быть, всего лишь тремя-четырьмя неделями», - заявил Ларри Джонсон в своем видеоинтервью интернет-каналу Stephen Gardner.

Затем он подчеркнул, что у России при этом остается возможность наносить собственные удары по украинским важным объектам, таким как военные базы, укрепрайоны и критическая инфраструктура. Она имеет достаточное количество ракет, а также имеет господство в воздухе для налетов авиацией.