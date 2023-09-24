По словам экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, государства Запада передают Незалежной устаревшее, ненужное им вооружение. Об этом сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что данная техника работает плохо, на нее имеются дыры, а также она требует ремонта.

Джонсон отметил, что Киеву никогда не удастся победить нашу страну, так как в Незалежной отсутствует собственное производство военной техники и она полностью зависима от западных стран.