По словам бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, решение киевского режима о начале контрнаступления стало результатом значительных потерь украинской армии. Об этом сообщают « Известия ».

Он подчеркнул, что данное решение можно квалифицировать как преступление против армии.

По мнению эксперта, потери ВСУ составили примерно 60 тыс. человек.

Он добавил, что у Украины изначально не имелось шансов на победу.

Бывший аналитик ЦРУ отметил, что при этом американские власти горячо убеждали украинского лидера в триумфе.

Он также пояснил, что главной причиной разгрома стало отсутствие нужного объема систем ПВО и артиллерии, без которых не имеет никакого смысла наступление на укрепленную линию обороны РФ.