Экс-аналитик ЦРУ Джонсон считает решение начать контрнаступление ВСУ преступлением
Фото: [©Таисия Воронцова/РИА Новости]
По словам бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, решение киевского режима о начале контрнаступления стало результатом значительных потерь украинской армии. Об этом сообщают «Известия».
Он подчеркнул, что данное решение можно квалифицировать как преступление против армии.
По мнению эксперта, потери ВСУ составили примерно 60 тыс. человек.
Он добавил, что у Украины изначально не имелось шансов на победу.
Бывший аналитик ЦРУ отметил, что при этом американские власти горячо убеждали украинского лидера в триумфе.
Он также пояснил, что главной причиной разгрома стало отсутствие нужного объема систем ПВО и артиллерии, без которых не имеет никакого смысла наступление на укрепленную линию обороны РФ.