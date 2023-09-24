Экс-аналитик ЦРУ Джонсон сообщил о мощных ответных ударах российской армии на атаки ВСУ
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По словам бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, Вооруженные Силы РФ наносят мощные удары по Незалежной после ракетных атак украинской армии. Об этом сообщает «Лента.ру».
Он отметил, что украинские власти применяют удары с целью продемонстрировать Западу, что они бьют в самое сердце нашей страны.
По мнению экс-аналитика, ответные удары со стороны российской армии получаются мощнее.
Он подчеркнул, что действия украинской армии ведут к полному уничтожению Генштаба в столице Незалежной.