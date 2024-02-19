ВСУ не смогут устоять перед продолжающимся натиском российских войск на передовой, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Он отметил, что украинская армия не обладает в настоящее время достаточным количеством подготовленных бойцов. Чтобы набранные по мобилизации новобранцы прошли минимальное обучение, потребуется как минимум три месяца.

Этого времени у Украины нет, поскольку ВС РФ активизировали свои действия сразу на нескольких направлениях, раздергивая свои силы.

«Украина окажется вынуждена отступать повсюду. А в ближайшие две недели вы увидите, как русские добьются еще больших успехов на передовой», — предсказал Джонсон.

Ранее газета The New York Times написала, что российская армия может начать наступление сразу на пяти направлениях.