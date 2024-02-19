По данным издания, речь идет о Авдеевском, Марьинском, Роботинском, Кременском и Артемовском направлениях.

В публикации отмечается, что ВСУ оказались в самой тяжелой ситуации с момента начала специальной военной операции. Киев не может обеспечить боеприпасами армию на всем фронте протяженностью около тысячи километров.

Сегодня утром Минобороны России заявило о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке, где проводилась зачистка после взятия города под контроль российских войск.