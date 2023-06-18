НАТО отправляет украинцев обучаться в разные страны блока, но это создает проблему. В каждой стране альянса свои стандарты обучения. Оказавшись на поле боя, военные ВСУ не могут координировать свои действия и в большом количестве погибают.

Еще одной загвоздкой является языковой барьер. Весь материал приходится переводить на украинский, из-за чего ускользают важные детали.

Кроме того, срок обучения военных слишком короткий. Они проходят подготовку в течение нескольких месяцев, а в идеале нужно – лет.

По мнению эксперта, все эти недостатки обучения связаны с тем, что НАТО хочет продемонстрировать России единство всех своих членов.