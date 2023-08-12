Экс-аналитик ЦРУ: Украине даже не стоило пытаться переходить в наступление
Фото: [Реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» ведет огонь по позициям ВСУ/©Евгений Биятов/РИА Новости]
Киевский режим совершил преступление против своих солдат, решив начать контрнаступление, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Эксперт считает, что у ВСУ с самого начала контрнаступления не было шансов на успех.
В результате украинские войска наступали без необходимого количества артиллерии и средств ПВО и понесли огромные потери, не добившись никакого успеха.
Джонсон считает, что в провале украинского «контрнаступа» виноваты и американские политики, подталкивавшие Зеленского к решительным действиям.