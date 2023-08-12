Экс-аналитик ЦРУ: Украине даже не стоило пытаться переходить в наступление

Киевский режим совершил преступление против своих солдат, решив начать контрнаступление, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Эксперт считает, что у ВСУ с самого начала контрнаступления не было шансов на успех.

В результате украинские войска наступали без необходимого количества артиллерии и средств ПВО и понесли огромные потери, не добившись никакого успеха.

Джонсон считает, что в провале украинского «контрнаступа» виноваты и американские политики, подталкивавшие Зеленского к решительным действиям.