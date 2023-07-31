Экс-аналитик ЦРУ: украинское наступление полностью захлебнется через две-три недели
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Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн предсказал скорое завершение украинского контрнаступления в интервью американскому радиоведущему Гарланду Никсону.
По мнению Макговерна, через две-три недели наступление ВСУ полностью захлебнется.
«Какой будет следующий шаг Путина? Где-то в середине августе, за месяц или два до грязевого периода у него будет полная свобода действий дойти до самого Днепра. Сделает ли он это? Думаю, да», – заявил Макговерн.
Он отметил, что поставленная Западом техника не будет серьезным препятствием для российских войск. При этом он сослался на видеоролик, на котором один российский танк уничтожает колонну бронетехники ВСУ.