Реймонд Макговерн считает, что украинского президента могут силой сместить с его места. Представители ВСУ сделают это, когда уровень лжи переполнит чашу терпения.

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления напомнил, что лидер Украины постоянно распространяет информацию, которая совершенно не увязывается с реальностью. В последнее время он начал говорить о некоем «небесном щите», который защищает страну от ударов с воздуха. При этом у ВСУ нет самолетов, а ее противовоздушная оборона не в состоянии отражать российские ракетные удары.

«Он продолжает выдумывать небылицы. Это вопрос времени, когда они станут настолько бредовыми, что люди в армии Украины уберут его с власти», - заявил Макговерн.

Слова экс-аналитика привели РИА Новости. Зеленский пытается ободрить украинцев, но делает это очень странным способом. Его собственные люди могут пойти на то, чтобы устранить президента, который непрерывно сеет ложь.