Он предрек, что из-за отсутствия тепла и электричества крупные украинские города, такие как Киев и Львов, обезлюдеют. Их жители вынуждены будут перебраться в пригороды, где им будет проще выжить.

По мнению эксперта, человеческие и материальные ресурсы Украины близки к истощению. У ВСУ уже не остается резервов для замены погибших солдат, а экономика страны находится в критическом состоянии.