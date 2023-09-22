Экс-аналитик ЦРУ: зимой украинцы покинут свои города
Фото: [Викимедиа]
Украину ждет холодная зима без тепла и электричества, предупредил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.
Он предрек, что из-за отсутствия тепла и электричества крупные украинские города, такие как Киев и Львов, обезлюдеют. Их жители вынуждены будут перебраться в пригороды, где им будет проще выжить.
По мнению эксперта, человеческие и материальные ресурсы Украины близки к истощению. У ВСУ уже не остается резервов для замены погибших солдат, а экономика страны находится в критическом состоянии.
«Зима станет решающим этапом», – подчеркнул Джонсон.