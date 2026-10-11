Mercedes столкнулся с трактором на дублере Ленинградского проспекта в Москве

На дублере Ленинградского проспекта в Москве, на участке, ведущем в сторону области, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств — трактора и легкового автомобиля марки Mercedes. Информацию об этом распространил телеграм-канал «360 ЧП», сообщила Газета.Ru.

Согласно предварительным сведениям, в результате столкновения пострадала женщина, сидевшая за рулем иномарки. Врачи, прибывшие на место, диагностировали у нее перелом кисти. Травма оказалась достаточно серьезной, чтобы потребовать медицинского вмешательства.

Как уточнил источник, извлечь пострадавшую из салона самостоятельно не удалось — женщина не могла покинуть машину своими силами. Спасателям пришлось провести деблокировку, чтобы освободить ее. Кроме того, после удара из-под капота легковушки начал валить дым, что добавляло сложности в работу экстренных служб.

В настоящий момент на месте происшествия продолжают работать специалисты. Устанавливаются все обстоятельства аварии, включая причины столкновения и степень вины участников.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства массовых ДТП под Мытищами 10 октября.