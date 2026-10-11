Подольск собрал более 2,5 тонн гуманитарной помощи для бойцов СВО

Жители Подольска вновь объединились ради доброго дела. Очередной этап акции «Подольск помогает» приурочили к 245-летию города. За время сбора удалось накопить свыше 2,5 тонн груза для участников специальной военной операции, сообщила администрация городского округа.

Свою лепту внесли учебные заведения, спортивные и молодежные организации, общественные объединения и промышленные предприятия. Продукты питания, одежду, предметы гигиены и лекарства передавали школьники и их наставники, родители, кадеты, юнармейцы, а также активисты «Движения Первых». Дети не ограничились вещами — они написали бойцам письма с добрыми словами.

Подключились и трудовые коллективы округа. Работники предприятий собрали все необходимое, а также передали инструменты и другую помощь.

«Подольск — город людей, которые в нужный момент всегда готовы объединиться и стать единым целым. Акция "Подольск помогает" вновь это подтвердила: представители разных поколений и профессий внесли свой вклад в общее дело. В такие моменты ярче всего чувствуется наша сплоченность. Именно единство остается главной опорой и силой Подольска», – отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Акция сплотила людей разного возраста и самых разных профессий. Общими усилиями помощь продолжает доходить до тех, кто сейчас на передовой.

Ранее сообщалось, что из Городского округа Пушкинский отправили партию помощи в зону СВО.