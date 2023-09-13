Экс-депутат Кива: Зеленский готовится объявить войну РФ и тотальную мобилизацию

Он готов сделать это уже текущей осенью. Это позволит украинскому президенту удержаться у власти и погасить протестные настроения.

Бывший депутат Верховной Раде указал, что Владимиру Зеленскому просто необходимо стереть протестные настрой в стране и перекрыть даже гипотетическую возможность провести выборы. У него есть способ добиться своих целей.

«Зеленский готов официально объявить войну России и всеобщую мобилизацию на Украине уже в конце этой осени», - указал он в своем микроблоге.

Этот поступок также вернет интерес к конфликту со стороны всего мирового сообщества. Оно постарается вмешаться в боевые действия из-за угрозы перерастания войны в третью мировую.