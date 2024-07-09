В здание детской больницы «Охматдет» в столице Украины попала ракета норвежского ЗРК NASAMS, стоящего на вооружении украинской армии, данный факт подтвержден. Власти киевского режима тут же принялись обвинять в этом Россию. По словам экс-депутата нижней палаты Незалежной Спиридона Килинкарова, Киев пытается использовать трагедию в собственных целях. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что в преддверии саммита Североатлантического альянса эта трагедия на руку исключительно киевскому режиму, и власти ее используют по полной. Главная преследуемая ими: смотрите, Россия бьет по больницам, дайте нам денег на оборону. Эта тактика у них уже старая и используется давно.

По мнению украинского политика, власти киевского режима стараются убедить весь мир в том, что это была целенаправленная атака на детскую больницу со стороны нашей страны. Но Россия никогда не ставила целью мирные объекты в Незалежной, потому что в этом нет никакого смысла.