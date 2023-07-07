По словам бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы, Вашингтону необходима «медленная мясорубка», которая забирает жизни славян. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что поставки этих снарядов в глобальном смысле ничего не решат, всего лишь приведут к обострению конфликта.

По его мнению, США не интересует победа с какой-либо стороны, а необходимо уничтожение народов.