Сегодня было совершено покушение на экс-депутата Верховной рады Олега Царева в Ялте. По словам бывшего украинского парламентария Ильи Кивы, данная трагедия является очередным доказательством террористической сути режима украинского лидера. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

В качестве других примеров он привел заказные убийства Дарьи Дугиной и военного корреспондента Владлена Татарского.

По мнению политика, сейчас все противостоящие режиму Зеленского находятся в зоне высокого риска, в том числе и он сам.