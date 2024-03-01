Экс-депутат Рады Олейник считает, что Киевом война проиграна

Главнокомандующий украинской армии Александр Сырский подверг критике высокопоставленных офицеров за ухудшающуюся для украинской армии ситуацию на Запорожье и в Донбассе. По словам бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника, от смены главкомов ситуация в зоне конфликта не изменилась. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что подход к ведению военных действий по-прежнему остается старым, ничего нового не появилось.

По мнению украинского политика, стремление Сырского переложить вину на командиров свидетельствует о нездоровой атмосфере в армии и использовании традиционных методов ведения боев — мясных штурмов.

Он отметил, что украинские войска станут и дальше сдавать позиции, им всего лишь необходимо продержаться до президентских выборов в США.