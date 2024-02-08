Экс-депутат Рады Олейник, считает, что на Украине люди сходят с ума

Депутат Рады Ирина Геращенко заявила, что ложь украинских властей приводит к «жутким историям». Бывший депутат украинского парламента Владимир Олейник оценил данную ситуацию. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, в Незалежной действительно тоталитарный режим, а сами украинцы вообще не понимают, что происходит.

Экс-парламентарий добавил, что нельзя исключать появление наводчиков, пытающихся получить информацию о том, кто и где скрывает призывников.

По его мнению, украинский лидер стал самодуром, ввел общество в атмосферу подозрений и нетерпения к мнению других.