Экс-депутат Рады Олейник считает, что операция по угону Ту-22М3 была под контролем западных спецслужб
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ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 ВКС России, вскрыта причастность спецслужб стран-членов Североатлантического альянса к ее подготовке и реализации. По словам бывшего депутата Верховной Рады Украины Владимира Олейника, спецслужбы Незалежной ведут свою работу под полным контролем западных спецслужб, которые готовят такие операции. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он уточнил, что данный случай является показателем того, что, во-первых, Запад желает получить доступ к секретным видам техники, а во-вторых, это очередная пиар-кампания на фоне неудач ВСУ на фронте.
По мнению политика, западные и украинские спецслужбы рассчитывали на повторение истории с предателем Максимом Кузьминовым, который в прошлом году угнал отечественный военный вертолет.