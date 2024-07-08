ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 ВКС России, вскрыта причастность спецслужб стран-членов Североатлантического альянса к ее подготовке и реализации. По словам бывшего депутата Верховной Рады Украины Владимира Олейника, спецслужбы Незалежной ведут свою работу под полным контролем западных спецслужб, которые готовят такие операции. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он уточнил, что данный случай является показателем того, что, во-первых, Запад желает получить доступ к секретным видам техники, а во-вторых, это очередная пиар-кампания на фоне неудач ВСУ на фронте.

По мнению политика, западные и украинские спецслужбы рассчитывали на повторение истории с предателем Максимом Кузьминовым, который в прошлом году угнал отечественный военный вертолет.