Сегодня ночью на Крымском мосту украинскими войсками был совершен очередной теракт. Бывший украинский парламентарий Владимир Олейник оценил масштабы данной трагедии. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, с террористами не следует договариваться, их нужно уничтожать, как это было с «Аль-Каидой»*.

Он подчеркнул, что это связано не только со взрывом на Крымском мосту. Бывший украинский депутат привел в качестве примеров гонения на православие, охота за инакомыслящими в Незалежной и многое другое.

По мнению Олейника, все, что в настоящее время совершается киевским режимом, происходит с полного одобрения Вашингтона.

Он подчеркнул, что из всего вышеперечисленного нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского можно считать «Усамой бен Ладеном нашего времени».

* Террористическая организация, запрещенная в России.