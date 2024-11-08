Надежду Савченко, когда-то осужденную в РФ к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству журналистов, обнаружили в ВСУ в качестве командира роты. Об этом в запрещенной в РФ соцсети заявил украинский журналист Владимир Бойко.

После выдачи на Украину Савченко какое-то время была депутатом Верховной Рады. Оказалось, что после начала специальной военной операции она отправилась служить в украинскую армию.

«Надя Савченко командует ротой в 112-й бригаде ТРО, а ее сестра в том же батальоне служит в саперном взводе», — указал Бойко.

В то же время по информации от другого депутата Рады, Марьяны Безуглой, именно Савченко запустила цепь событий, которые привели к критической ситуации на покровском направлении. Савченко дала приказ отступать своему подразделению, и это привело к отходу других частей и развитию российского наступления.

Ранее Савченко говорила о том, что Киев допустил серьезную ошибку в Донбассе. Украинские власти допустили выход этого региона из-под своего экономического влияния, и поэтому рубль начал вытеснять гривну. В итоге граждане ДНР и ЛНР стали получать российское подданство.