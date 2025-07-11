Экс-директора РАЭК арестовали по делу о госизмене

Согласно информации из судебной картотеки, Лефортовский суд в Москве санкционировал арест бывшего руководителя Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова. Ему инкриминируют государственную измену, передает РИА Новости.

Судебное заседание, на котором рассматривался вопрос о мере пресечения в виде содержания под стражей по статье 275 УК РФ, состоялось 10 июля. Суд принял решение удовлетворить запрос следствия об аресте, и это решение должно вступить в законную силу 15 июля.

Ранее, в январе, Гребенников был задержан по обвинению в попытке распространения наркотиков (статья 30 и пункт «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ). В конце мая Тверской суд Москвы вынес решение по этому делу, которое в июне было оспорено.

На момент первого задержания Гребенников занимал пост директора ассоциации. По данным с сайта РАЭК, в июне на общем собрании участников организации новым директором был избран Дмитрий Гуляев.

РАЭК является некоммерческой организацией, объединяющей ведущие компании интернет-индустрии, а также выступает организатором «Премии Рунета».

Ранее сообщалось, что суд продлил арест главе строительной компании в Москве.