Суд продлил арест главе строительной компании в Москве

Московский мещанский суд принял решение о продлении содержания под стражей Виталию Синьговскому, руководителю строительной фирмы «СИЭМИ», который был доставлен в Москву из курского следственного изолятора. Это связано с уголовным делом о присвоении средств, предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Курской области. По информации, полученной ТАСС из материалов дела, Денис Федоров, директор компании «ТД Курск», также был переведен в столицу.

В судебном постановлении указывается, что ходатайство следствия удовлетворено, и мера пресечения в виде содержания под стражей продлена как Синьговскому, так и Федорову.

Ранее обвиняемые были задержаны в Курске в рамках расследования дела о хищении и растрате при строительстве укреплений в Курской области, граничащей с Украиной.

В курском СИЗО продолжает оставаться Снежана Мартьянова, бывшая сотрудница Владимира Лукина, экс-главы «Корпорации развития Курской области». Следствие полагает, что она и ее сообщники незаконно присвоили бюджетные деньги, не выполнив строительные работы.

Федоров был арестован Ленинским районным судом Курска в конце января текущего года. Ему предъявлено обвинение в хищении не менее 43,5 млн руб. при возведении фортификационных сооружений в регионе (статья 159, часть 4 УК РФ, предусматривающая до 10 лет лишения свободы).

Также в Курске был арестован Виталий Синьговский, руководитель строительной организации, обвиняемый в присвоении как минимум 51,6 млн руб., выделенных на строительство оборонительных объектов в области. Синьговский не обжаловал решение о продлении ареста в Москве.

Ранее сообщалось, что ВСУ целенаправленно атаковали гражданский транспорт в Курской области.