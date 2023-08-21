По словам экс-генерала украинской армии Сергея Кривоноса, украинский лидер Владимир Зеленский решил укреплять оборону под Харьковом только ради отмывания денег, а не для поддержки собственной армии. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он отметил, что любая оборона Украины будет пробита.

По мнению генерала в отставке, в оборонной отрасли Незалежной процветает коррупция, в связи с чем военные не имеют необходимого для ведения боев.