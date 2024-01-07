Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко привел печальные данные за 2022 и 2023 года.

Украинская сторона публично отрицает превосходство российской армии, занижая цифру потерь. Речь про живую силу, технику и военные объекты. Полагают, что это важно для репутации Зеленского перед Западом, который оказывает финансовую и военную поддержку стране. Юрий Луценко отметил, что украинским властям пора раскрыть горькую правду миру, ведь потери в рядах ВСУ за два года оказались действительно серьезными.

«Это будет шок, но украинцы заслужили знать, сколько человек погибло на войне и тогда снимутся все вопросы: нужна ли мобилизация», — отмечает Луценко.

Телемарафон Зеленского, по словам экс-генпрокурора, слишком часто врал и сообщал об отсутствии потерь.

Ранее сообщалось, что в России дали совет итальянскому премьеру, который призвал создать единую армию ЕС.