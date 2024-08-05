Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Родченков был повторно объявлен в розыск

Российские правоохранители снова объявили в розыск Григория Родченкова, который когда-то руководил антидопинговой лабораторией в Москве, а вслед за этим уехал в Соединенные Штаты. Об этом сообщило издание RT .

Именно Родченков стоял за допинговым скандалом, который разразился на Западе. Он в 2016 году заявил, что в России существовала целая государственная программа по поддержке употребления допинга спортсменами. После этого он был объявлен в розыск. Теперь этот шаг сделан повторно.

«Григорий Михайлович Родченков, 24.10.1958. Переобъявлен. Ранее разыскивался», - указано в базе розыска Министерства внутренних дел РФ.

Ранее пресса сообщила, что польскую спортсменку, которую изначально отстранили от состязаний по причине положительной допинг-пробы, все-таки допустили до олимпийских игр в Париже. Каноистка Дорота Боровски сумела оправдаться. Запрещенный клостебол якобы попал в ее организм по итогам лечения ею своей собаки.