Украинский лидер Владимир Зеленский собрался использовать вторжение ВСУ в Курскую область в дипломатических целях. Такое заявление он сделал телеканалу KBS из Южной Кореи.

Он заявил, что украинское правительство обязательно продолжит операцию на российской территории, поскольку планирует получить выгоду от пребывания в данном регионе.

«Если эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим», — указал Зеленский.

Президент Украины добавил, что нахождение украинских войск на территории РФ поможет его администрации реализовать некоторые инициативы по урегулированию конфликта.

Ранее глава МИД РФ Лавров назвал полностью неадекватным Зеленского. По его мнению, тот не в состоянии быть адекватным ни как человек, ни как политик. По этой причине он выступает с различными идеями, и это является крайне печальным моментом.