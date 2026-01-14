Экс-глава «Уралкалия» найден мертвым на Кипре

Расследование исчезновения бывшего генерального директора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера завершилось трагической находкой. По данным кипрских СМИ и телеграм-канала «112», тело экс-топ-менеджера было обнаружено в одном из ущелий в горной местности Кипра.

Предприниматель, проживавший в Лимассоле, пропал 8 января, и его поиски, в которых изначально рассматривались различные версии, включая криминальные, привели спасателей в труднодоступный район.

Согласно предварительной информации кипрских следователей, основной причиной произошедшего считается несчастный случай. Предполагается, что Баумгертнер отправился в одиночный поход по сложному горному маршруту. Резкое ухудшение погодных условий, характерное для кипрских гор в этот период, могло стать критическим фактором, приведшим к падению в пропасть. Последний раз мужчину видели в районе Писсури, где он сел в такси, что изначально породило множество слухов.

Официальные результаты расследования смерти бывшего крупного бизнесмена обещали раскрыть позже. Пока же детали продолжают выяснять.

