Экс-главного тренера ЦСКА Зико ограбили на полмиллиона долларов в Париже

Бывшего главного тренера московского ЦСКА Артура Антуниса Коимбру, более известного как Зико, ограбили во время Олимпиады в Париже, пишет Mash .

По данным источника, звезда бразильского футбола лишился драгоценностей, в числе которых часы Rolex, бриллианты и колье, а также налички. Все это оценивается почти в 540 тысяч евро.

Как пишет Mash, на Олимпиаду в Париж Зико прилетел в составе делегации. 25 июля экс-футболист вызвал такси. Когда машина приехала, он загрузил в нее свой багаж и сел в салон. В этот момент к автомобилю подбежал неизвестный и начал кричать на водителя. Другой неизвестный взломал багажник и вытащил вещи.

Как уточняет издание, это ограбление в столице Франции стало как минимум третьим за первые два дня Олимпийских игр. Накануне злоумышленники украли у полузащитника сборной Аргентины Тьяго Альмады часы и кольца, когда тот был на тренировке. Общая стоимость ущерба составила 50 тысяч евро.

Подобный случай произошел и с велосипедистами из Австралии. Автобус сборной взломали и вынесли из него практически все снаряжение, наличные, массажный стол и еду. Часть награбленного вскоре была найдена недалеко от автобуса в клумбе.

Ранее сообщалось, что российская певица Алсу уехала смотреть Олимпиаду вместо того, чтобы участвовать в бракоразводном процессе с супругом Яном Абрамовым.