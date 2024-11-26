Экс-главред Playboy задержан по делу о мошенничестве

Бывшего главного редактора журнала Playboy Владимира Ляпорова задержали по делу о мошенничестве. Его считают причастным к хищению порядка 200 млн руб. Об этом сообщило РЕН ТВ.

Ляпоров якобы предлагал своим партнерам возможность быстрого заработка на арбитражных инвестициях. Вклады людей, по его словам, передавались компаниям, которым не хватало собственных средств на судебные тяжбы. После того, как они выиграют дело в суде, фирмы должны были рассчитаться с теми, кто их выручил деньгами. Ляпоров даже дважды передал деньги вкладчикам в качестве дивидендов. Позже обманутые люди поняли, что вся эта схема является финансовой пирамиды. Проценты выплачивают за счет тех средств, которые несут новые вкладчики.

Обманутые партнеры Ляпорова порядка полугода пытались добиться справедливости, и вот теперь правоохранители завели на него уголовное дело. Ущерб, причиненный его действиями, насчитывают в районе 200 млн руб.

Ранее сообщалось, что журнал Playboy решил идти в ногу со временем. Он впервые разместил на своей обложки изображение модели, которая была создана нейросетью. Саманта Эверли тут же стала новой звездой журнала. Для нее создали собственную страницу в соцсети, и у ИИ тут же появилось более 100 тыс. подписчиков.