Обложку Playboy впервые украсила созданная нейросетью модель Саманта

Популярный журнал 18+ идет в ногу со временем, применяя нейросети для создания красивых и сексуальных обложек. В этот раз номер украсили изображением Саманты Эверли, фото которой сгенирировала нейросеть. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-медиа» со ссылкой на Playboy Mexico.

Новая звезда Playboy – это 23-летняя девушка, миловидная блондинка с голубыми лазами. Ей создали социальные сети, где у нее уже 119 тысяч подписчиков. Playboy отмечает, что ИИ-модель стала очень быстро популярной: «слава росла со скоростью лесного пожара».

Журнал также провел с Самантой интервью, где она призналась, что если бы она мечтала, то это точно попало бы в список ее самых заветных желаний.

Нейросети развиваются стремительно. Продолжают модернизировать и популярную ChatGPT. Недавно разработчики показали, как нейросеть редактирует видео по описанию. В тоже время не отстает и компания Apple. В феврале она представила мультимодальную модель ИИ MGIE, которая способна улучшать, редактировать и оформлять изображения.

Ранее сообщалось, что бывшая порно-звезда лишилась контрактов из-за поддержки Палестины в конфликте с Израилем.