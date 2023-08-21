Экс-главу наркоконтроля Свердловской области отдадут под суд за мошенничество

В отношении полковника полиции Ивана Ергеледжи уже утверждено обвинительное заключение. Он попытался обмануть одного из своих знакомых на 1,5 миллиона рублей.

Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем микроблоге. Дело бывшего руководителя управления по контролю за оборотом наркотиков будут слушать в Первоуральском городском суде. По версии следствия, он в прошлом году предложил одному из своих знакомых, который занимался рубкой и продажей леса, отдать ему в качестве взятки полтора миллиона рублей. Эти деньги Ергеледжи якобы должен был передать в соответствующее ведомство для прекращения проверки в отношении бизнесмена. На самом деле он собирался присвоить их сам.

Полковник был задержан 9 апреля после получения взятки, а затем взят под стражу. Ему по закону грозит до 10 лет лишения свободы.