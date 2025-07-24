Экс-губернатора Тамбовской области Егорова задержали по подозрению в получении взятки

Максим Егоров, который до прошлого года возглавлял Тамбовскую область, был задержан правоохранителями. Его подозревают в получении взятки, об этом рассказал ТАСС.

Егоров занимал пост губернатора Тамбовской области на протяжении трех лет, с октября 2021 года по ноябрь 2024 года. Теперь же стало известно, что ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере.

«Егоров задержан по уголовному делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). С ним проводятся следственные действия», — указали журналистам в правоохранительных органах.

Теперь по месту проживания Егорова проводят обыски. Следственные действия ведутся как в Тамбове, так и в Москве.

Ранее сообщалось, что главного редактора телеграм-канала Baza Глеба Трифонова арестовали до 20 сентября. Такое решение было принято судом в рамках проводимого расследования. Его обвиняют в даче взятки полицейским в составе группы лиц.