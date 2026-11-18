В Доме Правительства Московской области впервые состоялся форум специалистов психологической помощи участникам специальной военной операции и их семьям, его посетили психологи семейных и реабилитационных центров, врачи, социальные координаторы фонда «Защитники Отечества», представители научного сообщества — всего порядка 300 человек. Открыл мероприятие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Вместе с Фондом «Защитники Отечества», Министерством обороны, МЧС, со всеми, кто является профессионалом в оказании психологической помощи, мы проводим первый такой форум. Он направлен на то, чтобы разобрать, изучить, обсудить разные практики этого очень непростого дела, которым занимаетесь вы и наша команда в Подмосковье. Для меня большая честь сказать вам слова благодарности. Знаю, что часть из вас начинала свою деятельность с заботы о детях и старшем поколении. Сегодня ситуация требует еще большего вовлечения во все то, что касается помощи нашим ветеранам, бойцам СВО и, конечно, их семьям. Поэтому ваша роль особенно ценна. Посещая реабилитационные центры, госпитали, мы видим, насколько важно мастерство тех, кто работает с человеком, кто нуждается в психологической помощи», — сказал Воробьев.

Участники встречи обсудили актуальные методики оказания психологической помощи, обменялись практическим опытом. В ходе мероприятия губернатор вручил региональные награды лучшим специалистам, а также медали за храбрость II степени добровольцам подразделения БАРС.

Старший техник минометной батареи с позывным «Тихий», который заключил четыре контракта в зоне СВО и получил ранение, рассказал, насколько важна квалифицированная помощь психологов после возвращения к мирной жизни. Через ранение и реабилитацию прошел также разведчик с позывным «Благой», который только на днях вернулся из-за «ленты». Он подчеркнул, что для бойцов необходима своевременная помощь не только врачей, но и психологов.

Для старшего группы эвакуации бойца с позывным «Росси» путь к фронту начался с гуманитарных миссий. В составе конвоев «Роскосмоса» он возил помощь на передовую, а затем принял решение присоединиться к отряду БАРС.

В числе награжденных специалистов — психолог службы сопровождения приемных семей Оксана Каюмова и педагог-психолог мобильной бригады, которая сопровождает самые сложные случаи в детском центре им. Л. М. Рошаля Анна Имподистова. Их удостоили Орденов Преподобного Сергия Радонежского.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 1/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 2/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 3/3

В Московской области выстроена комплексная система психологической помощи. Для круглосуточной поддержки жителей работают 135 специалистов мобильной бригады на базе 41 социального учреждения, в больницах открыто 50 специализированных кабинетов. В регионе действует 31 муниципальный центр, где дети и родители могут получить психолого-педагогическую и социальную помощь.

Кроме того, были созданы условия и для совместной ребиалитации. Так, например, в центрах «Ясенки» в Подольске и имени Мещерякова в Сергиевом Посаде военные могут проходить восстановление вместе с близкими. В «Ясенках» предусмотрен и бесплатный курс лечения для жен раненых военнослужащих. В Подмосковье также запущена служба экстренного реагирования, ее мобильные бригады выезжают на места кризисных ситуаций.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.