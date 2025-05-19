Экс-комбриг ВСУ рассказал о возможной причине своего снятия с должности

Бывший командир 59-й бригады ВСУ Богдан Шевчук дал приказ об отходе с позиций, когда частям грозило окружение. Это и могло стать причиной его отставки. Об этом сам военный сообщил изданию «Общественное».

Шевчук заявил, что он при обороне бригады дал приказ на отступление, когда ее позиции начали обходить. Украинским солдатам грозило окружение, но при отходе они потеряли контроль над населенным пунктом. По этой причине, вероятно, и было принято решение об его отставке со стороны главкома украинской армии Сырского.

«Если бы это была позиция в посадке, то это не играло бы такую ключевую роль. Главнокомандующему и президенту это не понравилось, и решили меня снять с должности», — указал Шевчук журналистам.

Ранее уже сообщалось, что Шевчука сняли с должности приказом главкома ВСУ. Официальные причины такого шага не приводились, но пресса допустила, что это произошло из-за тех высоких потерь, которые понесла 59-я бригада на красноармейском направлении.