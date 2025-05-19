Украинское командование сняло со своего поста Богдана Шевчука, командира 59-й бригады ВСУ, и поставило на этот пост другого офицера. Об этом сообщила «Украинская правда».

Шевчука раньше не раз критиковали за то, что вверенная ему бригада несет на красноармейском направлении очень большие потери. Теперь же стало известно, что Киев предпринял организационные меры в его отношении. Шевчук был снят со своей должности, его заменил Александр Сак, который ранее командовал другой бригадой, воевавшей в районе Кременной.

Официальных причин такой замены не приводится. По неофициальным данным, Сырский считает, что в том районе, где оперирует 59-я бригада, сложилась очень напряженная обстановка, и это стало причиной для замены ее командира.

Ранее сообщалось, что российский главком сухопутными войсками Салюков был снят со своего поста и направлен на другую работу. Он стал заместителем секретаря Совета Безопасности России. Такой шаг был сделан по указу президента Путина.