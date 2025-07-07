Путин назначил нового врио главы Минтранса России

Президент РФ Владимир Путин своим указом временно возложил обязанности главы Министерства транспорта России на Андрея Никитина. До этого назначения Никитин занимал пост заместителя министра транспорта.

Это произошло вскоре после того, как Роман Старовойт был освобожден от должности министра транспорта соответствующим президентским указом.

Никитин, уроженец Москвы (1979 г. р.), является выпускником Государственного университета управления. Он имеет докторскую степень в области экономических наук. В период с 2000 по 2010 год он работал на различных должностях, включая руководящие, в ряде коммерческих предприятий.

С 2011 по 2017 год он возглавлял Агентство стратегических инициатив в качестве генерального директора. С февраля 2017 года по февраль 2025 года он являлся губернатором Новгородской области. В феврале текущего года он занял должность заместителя министра транспорта Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Путин поблагодарил коллег из стран БРИКС за конструктивное взаимодействие.