Экс-морпех США Берлетик заявил, что Запад удивила решимость Вооруженных Сил РФ на Украине
Фото: [©РИА Новости]
По словам бывшего американского морпеха Брайана Берлетика, страны Запада не ожидали решимости от российской армии при защите своих территорий в украинском конфликте. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он отметил, что западные страны снова недооценивают решимость граждан нашей страны.
По мнению американского военного, Вооруженные Силы РФ готовы пойти на все для достижения победы в спецоперации.