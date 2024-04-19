Экс-полковник СБУ: на планете нет столько ПВО, чтобы закрыть небо Украины

В мире нет столько средств ПВО, чтобы полностью прикрыть территорию Украины от ударов российских ВКС, считает полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

Он отмечает, что страны Европы не хотят расставаться с системами ПВО, потому что сами себя запугали возможным «российским вторжением».

Сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад использует такие «россказни» в попытке запугать своих избирателей с тем, чтобы продолжить прежний курс.

Российская армия наносит массированные удары по критически важным объектам инфраструктуры Украины, которым ПВО противника не способная противостоять. По сообщению Минобороны РФ, за неделю было нанесено 34 групповых удара высокоточным оружием.