Экс-помощник президента РФ Клименко перечислил риски контроля силовиками баз данных «Яндекса» и «ВКонтакте»

Ассоциация больших данных, имеющая в своем составе «Яндекс», VK, «Ростелеком» и «МегаФон», высказала недовольство законопроектом о контроле силовых структур за базами персональных данных. По словам главы Совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, опасения «коллег из IT-корпораций» можно понять. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он подчеркнул, что силовикам необходим доступ к цифровым базам в связи с цифровыми преступлениями, тем не менее в данном случае важен принцип реализации.

По мнению бывшего помощника главы государства, согласно законопроекту силовые структуры смогут что-то корректировать и исправлять в ее базах, что в итоге может привести к «краху отечественной IT-индустрии».

Он подчеркнул, что в случае принятия данного законопроекта в нынешнем виде отечественные IT-компании резко потеряют свою конкурентоспособность.